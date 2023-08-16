نائب فنلندي سابق: فنلندا لن تكون عضوا في الناتو لفترة طويلة

رجح النائب الفنلندي السابق، أنو تورتياينين، ألا تبقى بلاده عضوا في حلف الناتو لفترة طويلة.

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وقال تورتياينين على هامش مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "لا أثق بأن هذا يمكن أن يستمر طويلا، لأنه تحدث في فنلندا بالفعل أمور تشكل تهديدا وجوديا بالنسبة لروسيا".

وأضاف أن انضمام بلاده إلى حلف الناتو ألحق ضررا بها لا غير، مشيرا إلى أنه لم يكن بإمكان سكانها التعبير عن موقفهم بشكل علني. وأوضح: "بالطبع لم تكن لدى المواطنين الفنلنديين فرصة للتعبير عن موقفهم من مسألة الانضمام إلى الناتو. ولا يمكنهم المخاطرة بإظهار استيائهم. وعملت الدعاية بطريقة بدا أن الجميع أرادوا هذا الانضمام، وتم إلحاق ضرر كبير".

وقدمت فنلندا والسويد في مايو عام 2022 طلبات رسمية للانضمام إلى حلف الناتو على خلفية التطورات الأوكرانية. وفي 4 أبريل الماضي أصبحت فنلندا العضو الـ31 في الحلف. أما طلب السويد فلم يتلق بعد الموافقة النهائية من جانب تركيا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي