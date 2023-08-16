رئيس نيجيريا يطالب بمواصلة العقوبات ضد النيجر

أعرب رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ورئيس نيجيريا، بولا تينوبو، أثناء لقائه وزير خارجية الغابون، إيرمان إيمونغو، عن ضرورة الحفاظ على عقوبات إيكواس ضد النيجر.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "Vanguard" عن تينوبو: "نعمل على عدم تعميق المشكلة. لقد تدخل أشخاص لديهم حسن النية. أفهم خوف شعبنا من أي شكل من أشكال الأعمال العسكرية. ونعمل على الحفاظ على سريان مفعول العقوبات ونلتزم بها بصرامة".

وصرحت مجموعة إيكواس، سابقا، بأنها تعلق تقديم المساعدات المالية للنيجر وتجمد أصول المشاركين في التمرد وأعضاء عائلاتهم وكل الأشخاص الموافقين على "المشاركة في الهيئات" التي تم إنشاؤها من قبل المتمردين. كما أغلقت المجموعة كل الحدود وعلقت التحويلات المالية والتجارية بين بلدانها والنيجر.

المصدر: نوفوستي