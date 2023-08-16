"يونهاب": كوريا الشمالية لم ترسل تعزية للرئيس يون بوفاة والده

أفادت "يونهاب" بأن بيونغ يانغ لم تظهر أي رد فعل على وفاة والد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول على عكس تصرفها عندما توفيت والدة الرئيس السابق مون جيه-إن حيث أرسلت خطاب تعزية.

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ولفتت الوكالة إلى أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تذكر أي تعليق على وفاة والد الرئيس يون، حيث من المرجح أنها ستلتزم الصمت في الأيام المقبلة أيضا.

وكانت كوريا الشمالية أرسلت التعزية في خطاب خطي باسم الزعيم كيم جونغ -أون في اليوم التالي من وفاة كانغ هان-أوك والدة الرئيس السابق مون في 29 أكتوبر 2019.

ووفق "يونهاب"، فإن العلاقات بين الكوريتين لم تكن حينها جيدة بسبب انتهاء لقاء القمة الكوري الشمالي والأمريكي في هانوي بدون نتيجة مثمرة، غير أن بيونغ يانغ أرسلت التعزية تقديرا للعلاقة الشخصية التي نمت بين كيم ومون من خلال 3 لقاءات القمة بينهما.

غير أن الرئيس يون لم يقابل كيم وجها لوجه، كما أن العلاقات المشتركة بين الكوريتين فاترة للغاية دون مقارنة بما كانت عليه وقتها، فيرى معظم المراقبين أن إمكانية تقديم كوريا الشمالية التعزية ضئيلة.

وتوفي يون كي-جونغ والد رئيس كوريا الجنوبية الحالي، والأستاذ الفخري بجامعة يونسي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما.

من الجدير ذكره، أن كوريا الجنوبية تتحضر لعقد اجتماع ثلاثي مع اليابان والولايات المتحدة، يوم الجمعة المقبل 18 أغسطس، في المنتجع الرئاسي الأمريكي "كامب ديفيد"، حيث تكثف الدول الثلاث تعاونها العسكري على أكثر من مستوى "للرد على التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية"، وفق ما ذكرت "يونهاب".

المصدر: يونهاب