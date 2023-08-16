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شرطة الإكوادور تفكك خلية لعصابة "خاليسكو" المكسيكية للمخدرات

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شرطة الإكوادور تفكك خلية لعصابة
AFP Marcos PIN
صورة من الأرشيف
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أعلنت شرطة الإكوادور عن ضبط 5 عناصر من خلية تابعة لعصابة "خاليسكو الجيل الجديد" المكسيكية لتجارة المخدرات في محافظة مانابي غربي البلاد.

وقالت الشرطة في حسابها الرسمي على "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء: "قمنا بالقضاء على منظمة إجرامية متورطة في التداول غير الشرعي للأسلحة النارية في مانابي".

وأوضحت أن المداهمات أسفرت عن القبض على 5 أشخاص يعتقد أنهم عناصر عصابة "خاليسكو الجيل الجديد".

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وصادرت الشرطة منهم بندقيتين و5 سيارات مسروقة بالإضافة إلى الذخيرة والنقود.

يذكر أن عصابات المخدرات المكسيكية الكبرى مثل "خاليسكو" و"سينالوا" تنشط في الإكوادور، التي تهرب عبرها المخدرات من كولومبيا بالتعاون مع العصابات المحلية.

المصدر: نوفوستي

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