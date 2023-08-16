شرطة الإكوادور تفكك خلية لعصابة "خاليسكو" المكسيكية للمخدرات

أعلنت شرطة الإكوادور عن ضبط 5 عناصر من خلية تابعة لعصابة "خاليسكو الجيل الجديد" المكسيكية لتجارة المخدرات في محافظة مانابي غربي البلاد.

وقالت الشرطة في حسابها الرسمي على "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء: "قمنا بالقضاء على منظمة إجرامية متورطة في التداول غير الشرعي للأسلحة النارية في مانابي".

DESARTICULAMOS ORGANIZACIÓN DELICTIVA implicada en delito de tráfico ilícito de armas de fuego, en #Manabí.



Tras allanamientos aprehendimos a 5 sujetos quienes serían parte del GDO Jalisco Nueva Generación, en su poder:



-2 fusiles

-5 vehículos robados

-Cartuchos

-Dinero en… pic.twitter.com/YiNXe4WPsp — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 15, 2023

وأوضحت أن المداهمات أسفرت عن القبض على 5 أشخاص يعتقد أنهم عناصر عصابة "خاليسكو الجيل الجديد".

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وصادرت الشرطة منهم بندقيتين و5 سيارات مسروقة بالإضافة إلى الذخيرة والنقود.

يذكر أن عصابات المخدرات المكسيكية الكبرى مثل "خاليسكو" و"سينالوا" تنشط في الإكوادور، التي تهرب عبرها المخدرات من كولومبيا بالتعاون مع العصابات المحلية.

المصدر: نوفوستي