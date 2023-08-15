المتحدثة باسم البيت الأبيض تنشر "سهوا" منشورا على صفحتها باسم الرئيس الأمريكي

نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن طريق الخطأ منشورا على صفحتها في منصة "إكس" (تويتر سابقا) حيث كتبته باسم الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكتبت جان بيير: "الاستثمار في أمريكا يعني الاستثمار في كل أمريكا. عندما ترشحت لمنصب الرئيس، وعدت بأني لن أترك أي جزء من البلاد دون اهتمام".

وأشارت صحيفة Washington Examiner إلى أنه تم حذف المنشور في أقل من 30 دقيقة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة الشاشة للمنشور.

المصدر: نوفوستي