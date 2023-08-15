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الرئيس الأرجنتيني يعتزم حضور قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا الشهر الجاري

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الرئيس الأرجنتيني يعتزم حضور قمة
Globallookpress PM of India
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أعلنت السفارة الأرجنتينية لدى موسكو أن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، قبل دعوة لحضور قمة "بريكس" المقرر عقدها في أغسطس في جنوب إفريقيا.

وقالت السفارة: "على حد علمنا، تمت دعوته، وقبل الدعوة، وسيأتي إلى جنوب إفريقيا. هذه هي رغبتنا، وإرادتنا، ونعلم أنه يجب علينا المضي قدما وإثبات أفعالنا قبل الانضمام إلى "بريكس"".

وتشمل "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وستعقد القمة في جوهانسبرغ في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس. وسيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو. وسيمثل روسيا شخصيا في القمة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

المصدر: تاس

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