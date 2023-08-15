فرنسا.. عودة هواة التخييم إلى مواقعهم عقب اندلاع حريق كبير جنوبي البلاد

أفادت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بعودة غالبية المخيمين بالقرب من منتجع أرجيليه سور مير الساحلي جنوبي فرنسا، إلى مواقع تخييمهم، عقب اندلاع حريق كبير في الغابات المحيطة.

وذكرت السلطات الفرنسية، أمس الاثنين، أن الحرائق شبت على مساحة تعادل 500 هكتار (1235 فدانا) في أرض قريبة من المنتجع، ما دفع طواقمها إلى إجلاء ما يصل إلى 3 آلاف شخص ممكن كانوا يمارسون هواية التخييم في 4 مواقع مساء الاثنين كإجراء احترازي.

وأكدت السلطات اليوم أنه تم احتواء الحريق خلال الليل، لكنه لا يزال تحت المراقبة المشددة، لافتة إلى أن أحد المخيمات دمر بالكامل إلى جانب أحد المنازل.

وقال رئيس الإدارة في منطقة بيرينيه أورينتاليس، رودريغ فورسي، إن الحريق ترك ما بين 350 إلى 400 شخص دون مأوى، ومن جانبها بينت السلطات أن طواقمها تهتم بالمتضررين وتقدم لهم الخدمات اللازمة.

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ولفتت السلطات أنه تم نشر أكثر من 600 رجل إطفاء و 11 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق و3 مروحيات في المنطقة، نتيجة النيران الشديدة التي أسهمت درجات الحرارة المرتفعة والجفاف والرياح القوية في تأجيجها.

وشبت حرائق غابات واسعة النطاق بالقرب من مدينة بربينيان بجنوب فرنسا يوم الاثنين.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية قد حذرت من موجة حر جديدة في مختلف أنحاء البلاد هذا الأسبوع.

وتشير معطيات برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لمتابعة البيئة على الأرض من الفضاء، إلى أن يوليو عام 2023 أصبح الشهر الأشد حرارة في تاريخ الأرصاد.

المصدر: أ ب