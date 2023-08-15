احتججن على ملابسهن.. منع مسلمات من الاستحمام بالبوركيني على شاطئ شمال شرق إيطاليا

قالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن مجموعة من النساء المسلمات منعن، يوم الأحد، من الاستحمام بالبوركيني على شاطئ ترييستي شمال شرق إيطاليا قرب الحدود مع سلوفينيا.

وذكرت الوكالة أن المسلمات دخلن القسم المخصص للنساء فقط من شاطئ ليدو بيديسين وهو الشاطئ الوحيد المعزول في أوروبا، حيث يوجد جدار يفصل الرجال عن النساء والأطفال.

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وأضافت أن المستحمات الإيطاليات احتججن على ذلك، حيث قالت إحداهن "لقد تواجدن في جميع أنحاء المدينة طوال اليوم بهذه الملابس وهي ليست صحية، فأنا إنسان نظيف".

وأوضحت "أنسا" أن المسلمات طلبن توضيحات من إدارة الشاطئ لكن قيل لهم إنه لا توجد لائحة بشأن هذه المسألة.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنه من المتوقع أنهن سيحاولن الاستحمام على شاطئ آخر في المدينة الشمالية الشرقية قريبا.

رسالة رسمية

من جهته، أفاد موقع "in trieste" الإيطالي الناطق باللغة الإنجليزية بأنه تم منع امرأتين مسلمتين من الاستحمام بكامل ملابسهما يوم الأحد 13 أغسطس في شاطئ بيدوسين بعد أسبوعين من توجيه عمدة مونفالكون رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة المحلية يقول فيها إن الاستحمام بالبوركيني على الشواطئ "غير مقبول".

وكتبت آنا ماريا سيسينت، عمدة مونفالكون وهي بلدة مجاورة لتريست في مقاطعة غوريزيا، رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة المحليةـ قائلة إن الاستحمام بملابس كاملة على الشواطئ "غير مقبول".

وفي الرسالة التي نشرت الأربعاء الماضي، قالت سيسينت إن "أولئك الذين لديهم مواقف مختلفة عن مواقفنا ملزمون باحترام القواعد والأعراف التي تنطبق في السياق الإيطالي والمحلي".

وتزعم سيسينت، من حزب ليغا اليميني (Lega)، أن دخول المستحمين إلى المياه وهم يرتدون ملابس كاملة يسبب "الحيرة" على شاطئ مارينا جوليا السياحي الشهير في منطقة غوريزيا.

وطالبت سيسينت بوقف ممارسة الاستحمام "بملابس غير ملابس السباحة" ، مضيفة أن "أشكال أسلمة أراضينا لا يمكن قبولها".

وحسبما نقلته وكالة "أنسا"، فقد أكدت آنا ماريا سيسينت بأنهم يعملون على بناء إجراء مناسب يحظر الاستحمام في البحر بالبوركيني أو بأي شكل آخر، وتابعت قائلة: "نحن أناس جادون، بحلول أكتوبر سأكون مستعدة لهذا الإجراء".

وصرحت سيسينت بأنها كانت ضد "العودة إلى العصور الوسطى"، وقالت إنها كتبت بالفعل رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة تدعوهم إلى عدم الاستحمام بملابسهم.

المصدر: "أنسا" + موقع "in trieste"