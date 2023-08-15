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الكرملين: مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الانتقالي في مالي

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الكرملين: مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الانتقالي في مالي
Globallookpress Mikhail KlimentyevKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أعلن الكرملين منذ قليل عن حديث هاتفي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الانتقالي في مالي، حيث تناول الرئيسان عددا من القضايا من بينها الوضع الراهن في النيجر.

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وتابع المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي أكد على أهمية التسوية السلمية.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد أعلن، مساء الأحد الماضي، عن اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن البلاد"، وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال العقيد أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلاب، إن الحكومة النيجرية "جمعت حتى اليوم الأدلة الكافية لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

من جانبه قال وزير خارجية الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم، يوم أمس الاثنين، في مقابلة أجرتها معه محطتا "راديو فرانس إنترناسيونال" الإذاعية و"فرانس 24" التلفزيونية، إن "هناك مذابح مع جحافل من الشباب المدفوعين بالكراهية العنصرية.. لهذا السبب فإنه من الضروري وضع حد لذلك، وإعادة النيجر إلى مسار السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي".

المصدر: نوفوستي

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