خبير عسكري أمريكي: لا يمكن مواجهة خطة الدفاع الروسية

أكد العقيد الأمريكي السابق، سيدريك ليتون، أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل بشكل نهائي بسبب الصعوبات الجدية التي تواجهها القوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

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وقال ليتون لقناة "سي إن إن": "لم يحققوا أي تقدم خلال الأشهر الثمانية الأخيرة ولا يزال الوضع على ما هو عليه".

وأكد أن الجيش الروسي استعد للهجوم المضاد الأوكراني بشكل ممتاز، مشيرا إلى أنه بفضل خطوط الدفاع الثنائية والثلاثية في بعض المواقع يتمكن الجيش الروسي من منع العدو من شن الهجوم.

وأوضح: "لا يمكن مواجهة مثل هذا الدفاع".

وتابع أن الطيران الروسي أصبح مشكلة أخرى بالنسبة لأوكرانيا.

وتحث كييف الدول الغربية حاليا على تزويدها بمقاتلات "إف-16"، لكن التدريب على استخدامها سيستغرق أشهرا طويلة، لأن التحكم بها يختلف جذريا عما اعتاد عليه طيارو القوات الأوكرانية.

وشنت القوات الأوكرانية في 4 يونيو الماضي هجوما مضادا ضد القوات الروسية في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك (باخموت) وزابوروجيه. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو الماضي إلى غياب أي نتائج إيجابية للهجوم المضاد الأوكراني، متابعا أن المرشدين الغربيين لأوكرانيا يعبرون عن خيبة أملهم من سيره.

المصدر: نوفوستي