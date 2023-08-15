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الجيش الإسرائيلي يحقق في محاولة إطلاق صاروخ من داخل الضفة الغربية (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يحقق في محاولة إطلاق صاروخ من داخل الضفة الغربية (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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يحقق الجيش الإسرائيلي في محاولة إطلاق صاروخ من منطقة جنين باتجاه إحدى المستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت جماعة "كتيبة العياش" التابعة لحركة "حماس" مسؤوليتها عن محاولة الهجوم، كما يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاته للتأكد من صحة التقرير.

ونشرت "كتيبة العياش" فيديو يوثق الاستعدادات لإطلاق الصاروخ باتجاه مستوطنة شاكيد شمال الضفة الغربية، معتذرة عن عدم توثيق عملية الإطلاق نفسها "لأسباب أمنية".

المصدر: i24 news

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