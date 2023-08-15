مودي: الهند ستصبح أحد الاقتصادات الرائدة في العالم خلال 5 سنوات

وعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن تصبح الهند واحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال خطاب مودي بمناسبة الذكرى الـ 76 لاستقلال بلاده، والذي تم الاحتفال به اليوم الثلاثاء، حيث أكد رئيس الوزراء على أنه سيضع حدا لـ "ثلاث آفات دمرت البلاد"، وتابع: "أولا: محاربة الفساد هو التزامي مدى الحياة، وثانيا: ممارسة السياسة بالوراثة دمرت البلاد وحرمت المواطنين من حقوقهم، وثالثا: إنهاء سياسة استرضاء المعتدي (وهو المصطلح الذي استخدمته السياسة الخارجية للحكومة البريطانية في ثلاثينيات القرن الماضي) التي تركت بصماتها على الشخصية الوطنية. يجب محاربة هذه الآفات الثلاث بكل قوة".

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ووفقا لمودي، فإن لدى الهند "الشعب والديمقراطية والتنوع الكافي لتحقيق الأحلام". ووعد رئيس الوزراء بتعزيز الطبقة الوسطى، وتمكين المرأة في البلاد خلال السنوات المقبلة.

وتحتفل الهند، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ 76 لتحرر الهند من الحكم البريطاني، حيث تحررت البلاد من المستعمر البريطاني في 15 أغسطس من عام 1947، فيما قام أول رئيس وزراء هندي جواهر لال نهرو برفع العلم الوطني ثلاثي الألوان فوق القلعة الحمراء، والتي أصبحت رمزا لمغادرة المستعمرين البريطانيين. وقد تم إعلان اليوم عطلة رسمية في البلاد، حيث يقوم المواطنون بتزيين منازلهم بالألوان الثلاثة الهندية.

المصدر: تاس