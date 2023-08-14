الملك محمد السادس يعزي بايدن في ضحايا حرائق جزيرة ماوي

العاهل المغربي محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ضحايا الحرائق التي اجتاحت جزيرة ماوي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وقال الملك في برقية التعزية: "على إثر الحرائق المروعة التي اجتاحت جزيرة ماوي، مخلفة خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة، أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب الأمريكي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة، راجيا لكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء".

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وأضاف "تفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أخلص مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات تقديري".

وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي يعتبر من أكثر حرائق الغابات فتكا في تاريخ الولايات المتحدة وأتى بشكل شبه كامل على بلدة سياحية في جزيرة ماوي الأمريكية في أرخبيل هاواي، إلى 93 قتيلا.

واندلعت الحرائق الثلاثاء على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا بسرعة نحو بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار.

المصدر: زنقة 20