العثور على رفات 13 شخصا على الأقل بثلاجات في المكسيك

ذكرت الشرطة بالمكسيك أنه تم العثور على رفات 13 شخصا على الأقل في ثلاجات بمدينة بوزا ريكا بالقرب من فيراكروز شرق البلاد، وتم اعتقال ستة أشخاص في القضية.

وأوضحت الشرطة أنها "عثرت على الجثث أثناء مطاردة رجل داخل مبنى يضم ثلاثة مختطفين". بحيث أشاروا إلى "وجود رفات بشرية مبعثرة داخل أكياس سوداء في عدة ثلاجات". كما تم العثور على "قطع أخرى من الجثث في أماكن إقامة أخرى".

وقال المدعي العام بولاية فيراكروز في بيان مقتضب للصحافة: "تم اعتقال ستة أشخاص، ربما على صلة بهذه الحقائق".

وأضاف أنه: "وفقا للأدلة الأولى التي تم جمعها، للأسف، هناك أكثر من 13 جثة، وهناك إمكانية للعثور على المزيد".

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المصدر: نوفوستي