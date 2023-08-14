أقدر دعمك.. ترامب يشيد بناشطة يمينية اشتهرت بمواقفها المتطرفة والمناهضة للمسلمين (فيديو)

أشاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقطع فيديو بلورا لومر الناشطة اليمينية التي اشتهرت بمواقفها المتطرفة والمناهضة للمسلمين، ووصفها بأنها "رائعة" و"خاصة جدا".

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وقال ترامب في مقطع فيديو خلال لقاء جمعه بلورا لومر "إنه لأمر رائع أن أكون معك.. أنت سيدة مميزة جدا وتعملين بجد.. أنا أقدر دعمك والجميع يقدر دعمك.. يجب أن أخبرك.. أنا أحب ذلك".

وردت لومر: "شكرا جزيلا لك على دعوتي للجلوس معك.. إنه لمن دواعي سروري.. أنت الأفضل.. أحبك".

ووصفت الناشطة اليمينية التي اشتهرت بمواقفها المتطرفة والمناهضة للمسلمين، ترامب بـ"أعظم رئيس على الإطلاق".

وقالت عضو الكونغرس الجمهورية اليمينية، مارغوري تيلور غرين، إن لومر "غير مستقرة عقليا وكاذبة" و"لا يمكن الوثوق بها".

ولومر، 30 عاما، ناشطة في فلوريدا وصفت نفسها ذات مرة بأنها فخورة برهاب الإسلام، ووصفت المسلمين بـ"المتوحشين" والإسلام بـ"السرطان" وقد تم حظرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية.

Trump just filmed a video with Laura Loomer, a white nationalist who pushed false flag conspiracy theories about the Parkland school shooting and celebrated the deaths of migrants, calling for “more” of them to die.



He calls her “terrific” and “special.” pic.twitter.com/36CSQpX7wy — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) August 13, 2023

كما نشرت نظريات المؤامرة حول عمليات إطلاق النار الجماعية بما في ذلك إطلاق النار في مدرسة باركلاند في فلوريدا.

جدير بالذكر أن ترامب أيد لومر في عام 2020 عندما فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي في فلوريدا.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن المدعين العامين في أتلانتا بولاية جورجيا يمتلكون أدلة تظهر تلاعب فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية