وسائل إعلام: درجة الحرارة في محافظة ديار بكر التركية تصل إلى 47 درجة

أفادت صحيفة Hürriyet التركية بأن درجة الحرارة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية في محافظة ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد، مما تسبب بخلو الشوارع هناك من المارة.

وقالت الصحيفة "المطاعم في ديار بكر خالية بسبب الطقس الحار الذي تجاوز درجة الحرارة الموسمية المعتادة. سكان المحافظة يفضلون عدم الخروج نهارا. وعندما ترتفع موازين الحرارة إلى 47 درجة تعاني المطاعم أيضا من قلة الزبائن".

وتعرضت تركيا لموجة أخرى من الحر منذ يوم الأحد، حيث ارتفعت درجة الحرارة في بعض المحافظات فوق 46 درجة مئوية، ودعا الخبراء إلى عدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى.

المصدر: نوفوستي