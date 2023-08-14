فرنسا.. قرابة نصف السكان يقننون مشترياتهم من منتجات العناية الشخصية بسبب التضخم

أفادت قناة BFMTV، اليوم الاثنين، بأن ما يقرب من نصف الفرنسيين اضطروا إلى تقنين مشترياتهم من مستحضرات العناية الشخصية، في ظل التضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

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ووفقا لاستطلاع أجرته شركة Nielsen IQ بتكليف من القناة، فإن 45% من الفرنسيين سيخفضون أو يقلصون مشترياتهم من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية خلال العام 2023.

ولفتت القناة إلى ارتفاع أسعار مواد التجميل بشكل كبير نتيجة للتضخم، بحيث ارتفعت أسعار العطور بنسبة تتراوح ما بين 20 – 30%، وفي حال عدم تقديم المتاجر أي تخفيضات أو خصومات فإن المواطنين يمتنعون عن الشراء.

وأوضحت أن الزيادة السنوية في أسعار منتجات العناية الشخصية سجلت ارتفاعا بنسبة 7.9%، في حين كانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية في شهر يوليو أعلى بكثير حيث بلغت نسبة 13.6%.

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وبحسب الاستطلاع فإن 41% من الفرنسيين يبحثون عن منتجات أقل سعرا، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الشراء عبر الانترنت الذي أتاح للمواطنين هذه الإمكانية، وتبقى منتجات العناية بالوجه والأظافر من بين المنتجات التي لا يرغب الفرنسيون بالتخلي عن استخدامها، وإن اضطروا إلى ذلك فسيكون الخيار الأخير.

وأقر 13% ممن شملهم الاستطلاع أنهم باتوا يصنعون منتجات العناية الشخصية الخاصة بهم مثل الكريمات والشامبو والصابون، بأنفسهم.

وأفادت القناة يوم السبت الماضي، بانخفاض نسبة المشتريات الغذائية لدى المواطنين الفرنسيين، بنسبة 11.4% خلال عام ونصف العام، نتيجة ارتفاع الأسعار.

كما بيّن معهد الإحصاء الفرنسي الوطني أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية خلال شهر يوليو الماضي كانت أقل من حيث القيمة السنوية مقارنة بما كانت عليه في شهر يونيو، علما أن الأسعار لا تزال مرتفعة لمنتجات اللحوم والحليب والحبوب والجبن والبيض والزيوت النباتية.

وفي أواخر شهر يونيو الماضي، حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، مواطنيه من أن التضخم لن يعود إلى مستويات ما قبل COVID.

المصدر: نوفوستي