صحيفة: بوتين قد يزور تركيا في الأيام القريبة القادمة

كتبت صحيفة "Milliyet" التركية أن أنقرة تنشط عملها الدبلوماسي وتأمل بأن يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى تركيا في الأيام القريبة القادمة.

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ونقلت صحيفة "Milliyet" عن "مصدر مطلع"، اليوم الاثنين، أن بوتين قد يزور تركيا في "الأيام القادمة"، مضيفة أنها "ستكون أول زيارة يقوم بها بوتين إلى دولة عضو في حلف الناتو منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضافت أنه عشية هذا الحدث "أصبحت دبلوماسية أنقرة لحل المشاكل التي تواجهها مبادرة الحبوب في البحر الأسود، أكثر نشاطا".

وأفادت قناة "A Haber" التركية، السبت الماضي، بأن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين قد يجريان محادثات شخصية في نهاية أغسطس الجاري أو بداية سبتمبر القادم، كما لم تستبعد احتمال زيارة أردوغان إلى روسيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصر في إدارة الرئاسة التركية أن موعد ومكان المحادثات المرتقبة لا يزالان قيد البحث، في حين يأمل الجانب التركي بإجرائها في أغسطس الجاري. من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين أن بوتين وأردوغان اتفقا على تحديد مكان وموعد المحادثات في القريب العاجل. وأكد أن المحادثات المقبلة ستتمحور حول الأزمة الأوكرانية و"صفقة الحبوب".

المصدر: نوفوستي