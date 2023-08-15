آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /14.08.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vutg
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- محلل سابق في الـ CIA: روسيا سترد بقوة إن حاولت بولندا غزو غرب أوكرانيا
- مستشار سابق للبنتاغون: حُفر أكثر من 120 ألف قبر أوكراني جديد بعد فشل الهجوم المضاد
- جنود روس يأسرون 6 مظليين أوكرانيين في جمهورية لوغانسك
- مقاتلة روسية تعترض طائرة عسكرية نرويجية وتمنعها من انتهاك الأجواء الروسية
- جنرال أوكراني يخشى هجوما روسيا جديدا على كييف
- الخارجية الصينية: شي جين بينغ وبوتين يحافظان على الحوار الاستراتيجي
- روسيا تدخل الذكاء الاصطناعي على أحد أبرز أسلحتها في العملية العسكرية الروسية
- وزير المالية الألماني يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
- اعتقال مواطنين روسيين في بولندا بتهمة "التجسس"
- رئيس مولدوفا السابق يهاجم قرار بلاده خفض عدد موظفي السفارة الروسية
- وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروس اليوم
- عمدة أوديسا: اندلاع عدة حرائق في المدينة بعد سلسلة انفجارات
- مصدر: من المخطط عرض معدات الناتو المغتنمة في منتدى "الجيش 2023"
- ماسك يعلق بكلمة واحدة على تحليل لـ"الهجوم المضاد" الأوكراني
- "فوربس": دبابات "ليوبارد1" المخصصة لقوات كييف هدف سهل لسلاح روسي قوي وثقيل
- سماع دوي انفجارات وصافرات الإنذار في مقاطعة أوديسا الأوكرانية (فيديو)
زيلينسكي يعترف بمسؤولية قواته عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم