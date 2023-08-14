تزويد غواصات "ياسن-إم" النووية الروسية بصواريخ "تسيركون" الروسية الفرط صوتية

أكد مدير عام الشركة الموحدة الروسية لبناء السفن، أليكسي رخمانوف، أنه سيتم تزويد غواصات "ياسن-إم" المشروع 885 النووية بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.

وقال رخمانوف: "تنفيذا لقرار وزارة الدفاع الروسية، سيتم تزويد الغواصات النووية متعددة الأغراض "ياسن-إم" بنظام صواريخ "تسيركون". والعمل جار في هذا الاتجاه".

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وأشار إلى أن أول سفينة روسية مزودة صواريخ "تسيركون" الروسية الفرط صوتية هي فرقاطة الأدميرال "غورشكوف".

وأضاف: "تسليح الفرقاطات بهذه المجمعات سيتم وفقا لخطة وزارة الدفاع الروسية أثناء بناء الفرقاطات وتشغيلها".

وفي الوقت الحالي، الغواصات النووية من نوع "ياسن" مسلحة بصواريخ كروز "كاليبر" و"أونيكس" وطوربيدات من نوع "فيزيك".

وصُممت الغواصات من فئة ياسن لمهاجمة مجموعات حاملات الطائرات القتالية ويمكنها تدمير غواصات الصواريخ الباليستية المعادية والغواصات الهجومية والسفن، كما يمكن لـ"ياسن-إم" مهاجمة الأهداف الساحلية، مثل القواعد البحرية والموانئ.

وتشكل قدرة غواصات ياسن على إصابة الأهداف البرية مصدر قلق خاص للخبراء العسكريين والمسؤولين الغربيين على حد سواء، وتُعرف أيضا لدى حلف "الناتو" باسم فئة سيفيرودفينسك.

المصدر: نوفوستي