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إيران.. كاميرا توثق عملية إطلاق النار في الهجوم الذي استهدف مرقدا دينيا جنوبي البلاد (فيديو)

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إيران.. كاميرا توثق عملية إطلاق النار في الهجوم الذي استهدف مرقدا دينيا جنوبي البلاد (فيديو)
RT
إيران.. كاميرا توثق عملية إطلاق النار في الهجوم الذي استهدف مرقدا دينيا جنوبي البلاد
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نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية يوم الأحد، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة بمرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي إيران، عملية إطلاق النار التي قتل فيها شخص وأصيب آخرون.

وقات الوكالة الرسمية إن مرقد شاه جراغ تعرض لهجوم إرهابي مرة أخرى في حوالي الساعة 7:00 مساء يوم الأحد، مما أدى إلى مقتل حارس المرقد برصاصة.

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وبحسب الوكالة، فقد أصيب العديد من الخدم والزوار في الهجوم، بحسب ما أفاد أحد مسؤولي الضريح.

وأضاف المسؤول أن حالة الجرحى خطيرة للغاية لكن عدد القتلى لم يعرف بعد.

وأشارت "إرنا" إلى الإرهابيين الاثنين دخلا المرقد الديني من باب المهدي.

وأعلن التلفزيون الإيراني تبني تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

يذكر أن 13 شخصا قتلوا وأصيب 25 بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي على المرقد مساء يوم 26 أكتوبر عام 2022.

وفي الـ 8 من يوليو أعدمت أن السلطات الإيرانية محكومين اثنين أدينا بالهجوم على مرقد شاه جراغ الديني في مدينة شيراز جنوب البلاد والذي أودى بحياة 13 شخصا.

المصدر: إرنا + وسائل إعلام

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