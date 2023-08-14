إيران.. كاميرا توثق عملية إطلاق النار في الهجوم الذي استهدف مرقدا دينيا جنوبي البلاد (فيديو)

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية يوم الأحد، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة بمرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي إيران، عملية إطلاق النار التي قتل فيها شخص وأصيب آخرون.

The first video of the CCTV cameras showing the moment the terrorist entered #Shahcheragh Holy Shrine. pic.twitter.com/iMX1C4JSFE — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) August 13, 2023

وقات الوكالة الرسمية إن مرقد شاه جراغ تعرض لهجوم إرهابي مرة أخرى في حوالي الساعة 7:00 مساء يوم الأحد، مما أدى إلى مقتل حارس المرقد برصاصة.

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وبحسب الوكالة، فقد أصيب العديد من الخدم والزوار في الهجوم، بحسب ما أفاد أحد مسؤولي الضريح.

وأضاف المسؤول أن حالة الجرحى خطيرة للغاية لكن عدد القتلى لم يعرف بعد.

وأشارت "إرنا" إلى الإرهابيين الاثنين دخلا المرقد الديني من باب المهدي.

وأعلن التلفزيون الإيراني تبني تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

يذكر أن 13 شخصا قتلوا وأصيب 25 بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي على المرقد مساء يوم 26 أكتوبر عام 2022.

وفي الـ 8 من يوليو أعدمت أن السلطات الإيرانية محكومين اثنين أدينا بالهجوم على مرقد شاه جراغ الديني في مدينة شيراز جنوب البلاد والذي أودى بحياة 13 شخصا.

المصدر: إرنا + وسائل إعلام