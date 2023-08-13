إيران.. وسائل إعلام تنشر مقاطع فيديو وثقت لحظة القبض على منفذ الهجوم على مرقد ديني في شيراز (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيرانية فجر يوم الاثنين، لحظة إلقاء القبض على أحد منفذي الهجوم الذي استهدف يوم الأحد مرقد شاه جراغ في شيراز، فيما يتواصل البحث عن مهاجم ثان فار.

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وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شخصا على الأقل لقي مصرعه في هجوم إرهابي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل RT بأن إرهابيين اثنين حاولا اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز واصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية بالمكان.

وذكر مراسنا أن محافظ مدينة شيراز صرح بأن الحادث الإرهابي خلف قتيلا و7 مصابين.

وأعلن التلفزيون الإيراني تبني تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية