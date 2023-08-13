رئيس البرلمان الإيراني: لن يتم احتجاز القاصرات دون سن 18 لعدم ارتدائهن الحجاب

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، أن الشرطة الإيرانية لم تحتجز أي فتاة قاصر دون سن الـ 18، بتهمة عدم ارتداء الحجاب.

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وأوضح قالبيباف خلال جلسة برلمانية مفتوحة عقدت يوم الأحد: "في مواد مشروع القانون الخاص بالحجاب، لا يمكن استدعاء أي امرأة دون سن 18 عاما واقتيادها إلى مركز الشرطة".

وشدد على أن الادعاءات التي تفيد بأنه سيتم احتجاز القصر في حال انتهاكهن لقانون العفة وعدم ارتدائهن الحجاب مجرد كذبة".

جاء ذلك ردا على سؤال ممثلي إحدى المناطق الحضرية في مقاطعة أذربيجان الشرقية، خلال جلسة البرلمان.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، في الـ 16 من يوليو الماضي، بأن الشرطة الإيرانية بدأت في تنظيم دوريات بالسيارات والمشاة لضمان التزام جميع النساء بقواعد ارتداء الحجاب بدقة.

ووفقا لقانون العقوبات الإيراني، فإن النساء اللواتي لا يمتثلن لقواعد ارتداء الحجاب يواجهن عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 10 أيام إلى شهرين، إلى جانب الغرامات المالية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يخضعن لتدابير إدارية تتمثل في الفصل من الخدمة المدنية، والعزل، وحظر مغادرة البلاد ومصادرة الممتلكات.

المصدر: وكالات