إعلام إسرائيلي: طلقات تحذيرية إسرائيلية بعد إلقاء عنصر من حزب الله زجاجة حارقة تجاه السياج الحدودي

ردّت قوة للجيش الإسرائيلي بطلقات تحذيرية بعد قيام ناشط في "حزب الله" اللبناني مساء اليوم بإلقاء زجاجة حارقة على السياج الحدودي في منطقة المطلة شمالي إسرائيل.

وتسبب هذا في أضرار على ناقل المياه، حيث ردت القوة الإسرائيلية التي كانت تتواجد بالقرب من المكان، في حين التزم الجانب اللبناني الصمت.

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هذا وقد استعد الجيش الإسرائيلي بالفعل على طول الحدود مع قوات معزّزة لمنع أي استفزازات ومضايقات من جانب "حزب الله" على طول الحدود. مع التجهيز لنقاش في الأمم المتحدة في نيويورك وسيدور حول تجديد ولاية مراقبي الأمم المتحدة "اليونيفيل".

وبذلك، ستطلب إسرائيل من الأمم المتحدة فرض اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" الموقّع في نهاية حرب لبنان الثانية، والذي يتم انتهاكه خلال الأشهر الأخيرة من قبل "حزب الله"، وستواصل إسرائيل المطالبة بإزالة خيمة "حزب الله" الثانية في مزارع شبعا.

يشار إلى أنه على خلفية التوتر على الحدود اللبنانية، بعث وزير الأمن يوآف غالانت الأسبوع الماضي رسالة إلى "حزب الله" اللبناني وقال :"أحذر حزب الله ونصر الله عدم القيام بأي خطأ. قمتم بأخطاء في الماضي ودفعتم أثمانا باهظة. إن أي تطور هنا لا سمح الله أو مواجهة سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".

المصدر: i24news