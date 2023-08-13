التلفزيون الإيراني يعلن تبني تنظيم "داعش" الهجوم على مرقد ديني في شيراز (فيديو)

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء يوم الأحد، عن تبني تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

وقالت وكالة "إرنا" إن مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي البلاد، تعرض مساء الأحد إلى هجوم إرهابي أصيب خلاله 4 أشخاص.

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وأضافت الوكالة الرسمية نقلا عن مسؤولين في المرقد، أن 4 أشخاص، اثنين من خدمة المرقد وزائرين اثنين، أصيبوا في إطلاق النار.

وذكرت الوكالة أن حالة المصابين حرجة للغاية، وهناك أنباء عن وفاة الخادمين.

من جهتها قالت وسائل إعلام محلية إن شخصا على الأقل لقي مصرعه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المرقد الديني، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين.

وأفاد مراسل RT بأن إرهابيين اثنين حاولا اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز لكنهما لم يتمكنا من الدخول إلى باحة المرقد واصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية.

هذا، وأكد مسؤول ومتولي مرقد شاه جراغ أن قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم وتبحث عن آخر لاذ بالفرار.

وفي 26 أكتوبر 2022 استهدف هجوم إرهابي نفذه "داعش" مرقد شاه جراغ وأسفر عن مقتل 13 شخصا واصابة 30 آخرين من خدام وزوار المرقد، كما أصيب منفذ الهجوم بإصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة ثم لقي حتفه داخل المستشفى.

المصدر: إرنا + وسائل إعلام إيرانية