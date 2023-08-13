مصر تعزي الولايات المتحدة بضحايا حرائق جزر هاواي

أعربت مصر عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة آثار حرائق ولاية هاواي، والتي أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وتقدمت مصر في بيان للخارجية، "بخالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين، وأسر الضحايا، معربة عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

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وأفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر، بأن عدد ضحايا حرائق الغابات الأكثر فتكا في الولايات المتحدة، والتي لا تزال مستمرة في هاواي، قد وصل إلى 89 شخصا.

من ناحية أخرى، قدر مسؤولون في مقاطعة ماوي، تكلفة إعادة ترميم جزر هاواي في الولايات المتحدة من حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت جزيرة ماوي ودمرت أكثر من 2000 مبنى، بنحو 5.52 مليار دولار.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن كافة الأجهزة الفدرالية في هاواي بالمشاركة في إطفاء الحرائق. ويشارك في عمليات الإغاثة الحرس الوطني الأمريكي.

المصدر: RT