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ارتفاع عدد ضحايا انهيار مسجد تاريخي أثناء تأدية الصلاة في نيجيريا (صور + فيديو)

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ارتفاع عدد ضحايا انهيار مسجد تاريخي أثناء تأدية الصلاة في نيجيريا (صور + فيديو)
RT / "x"
انهيار مسجد إمارة زازاو التاريخي في ولاية كادونا شمالي نيجيريا
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أعلنت السلطات النيجيرية مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء انهيار مسجد إمارة زازاو التاريخي في ولاية كادونا شمالي البلاد.

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وقال أمير زازاو أحمد نوح بامالي في تصريحات صحفية يوم السبت، إن المسجد الذي يبلغ عمره 186 عاما انهار الجمعة أثناء صلاة العصر.

وأوضح أن الانهيار أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وتجري السلطات تحقيقات لمعرفة أسباب انهيار المسجد الذي بني بين عامي 1835 و1837 إبان عهد الأمير محمد بيلو.

ونشرت وسائل إعلام رسمية في نيجيريا صورا ومقاطع فيديو للمسجد الذي انهار فوق المصلين في ولاية كادونا شمالي العاصمة أبوجا.

المصدر: وكالات

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