ارتفاع عدد ضحايا انهيار مسجد تاريخي أثناء تأدية الصلاة في نيجيريا (صور + فيديو)

أعلنت السلطات النيجيرية مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء انهيار مسجد إمارة زازاو التاريخي في ولاية كادونا شمالي البلاد.

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وقال أمير زازاو أحمد نوح بامالي في تصريحات صحفية يوم السبت، إن المسجد الذي يبلغ عمره 186 عاما انهار الجمعة أثناء صلاة العصر.

وأوضح أن الانهيار أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وتجري السلطات تحقيقات لمعرفة أسباب انهيار المسجد الذي بني بين عامي 1835 و1837 إبان عهد الأمير محمد بيلو.

ونشرت وسائل إعلام رسمية في نيجيريا صورا ومقاطع فيديو للمسجد الذي انهار فوق المصلين في ولاية كادونا شمالي العاصمة أبوجا.

At least 4 worshippers were killed while seven others sustained injuries when the Zaria Central Mosque in Kaduna state collapsed on Friday. Confirming the incident, the Emir of Zazzau, Mal Ahmed Bamalli, said the victims were observing the Asr prayer when the incident occurred. pic.twitter.com/HGKvfJ3T3D — Muslim News Nigeria (@muslimnews_NG) August 11, 2023

UPDATED: Eight persons have died and seven others were injured when a mosque collapsed in Zaria Local Government Area of Kaduna State on Friday. pic.twitter.com/6J132fDQMF — Channels Television (@channelstv) August 11, 2023

المصدر: وكالات