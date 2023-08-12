سلوتسكي يلتقي وزيرة الخارجية النمساوية السابقة

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أنه أجرى لقاء مع وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل في أجواء ودية.

ورد السياسي على سؤال حول اللقاء مع كنايسل: "بالطبع.. هذا لقاء أصدقاء".

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وأشار إلى أنه لا داعي للحديث حول انضمام وزيرة الخارجية النمساوية السابقة إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي، لأنها لا تحمل الجنسية الروسية.

وشغلت كارين كنايسل منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2017 و2019.

وصرحت في وقت سابق بأنها غادرت النمسا بسبب التهديدات والمضايقات المستمرة لها على خلفية مساعيها لتحسين العلاقات مع روسيا، وتأييدها لموقف موسكو على الساحة الدولية.

وسبق أن صرحت كنايسل بأنها "تفكر بجدية في الانتقال إلى روسيا" والحصول على جنسيتها والاستقرار فيها.

المصدر: نوفوستي