أردوغان يستقبل أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في المجمع الرئاسي بالعاصة أنقرة (صور)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفدا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الأمين العام علي محيي الدين القره داغي، في المجمع الرئاسي بالعاصة أنقرة.

وحضر اللقاء بجانب القره داغي والوفد المرافق، رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، ورئيس معهد التفكر الإسلامي محمد غورماز.

في منشور حول اللقاء، قال القره داغي إن "علماء اﻷمة مؤتمنون، ينصحون الجميع بالحكمة إرضاء لله تعالى وحده".

وأضاف "وعند لقائنا الرئيس أردوغان، ألقيت كلمة باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".

وأوضح أن كلمته ركزت على ما هو مطلوب في هذه المرحلة حول قضايا الأمة ومقدساتها، وقال أنه تحدث بخصوص المشاريع المطلوبة وكيفية التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه الأمة.

علماء اﻷمة مؤتمنون، ينصحون الجميع بالحكمة إرضاء لله تعالى وحده،.

وعند لقائنا فخامة الرئيس @rterdogan_ar حفظه الله، ألقيت كلمة باسم " الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين " ركزت فيها على:

☆ ما هو المطلوب في هذه المرحلة حول قضايا أمتنا ومقدساتها.

☆المشاريع المطلوبة.

☆كيفية التصدي… pic.twitter.com/q6FA1CzcdP — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) August 10, 2023

وأشار في تدوينة على منصة "x" (تويتر سابقا) إلى أنه طرح تسع نقاط إحداها حول اﻷزمة التي تخص المهاجرين السوريين وغيرهم من التضييق والترحيل، وبخاصة بعد الانتخابات اﻷخيرة، حيث أفاد بأن هذه التصرفات المؤلمة قد يراد بها الإساءة إلى كل التضحيات الاقتصادية والسياسية التي قدمها الشعب التركي، ورئيسه أردوغان إلى المهاجرين طوال 12 عاما.

وتابع قائلا: "لذلك طالبنا الرئيس معالجتها بالحكمة، وقد أكد العلماء الحاضرون معنا على هذه النقطة، وقد سمعنا ما يسرنا حول هذه المسألة، ونتوقع الخير الأكثر من هذا البلد المعطاء".

وأردف قائلا: "من جانبي انا أوصي إخواننا المهاجرين بالالتزام باستكمال الجوانب القانونية، فهذا حق سيادي لجميع الدول، كما أنه لا تجوز الاستهانة بالتضحيات التركية ﻷجل المهاجرين حتى لو وقع خطأ، فإن ذلك لا يمسح كل الحسنات، وهل جزاء اﻹحسان إلا اﻹحسان".

ومن جانبي انا أوصي إخواننا المهاجرين بالالتزام باستكمال الجوانب القانونية، فهذا حق سيادي لجميع الدول، كما أنه لا تجوز الاستهانة بالتضحيات التركية ﻷجل المهاجرين حتى لو وقع خطأ، فإن ذلك لا يمسح كل الحسنات، (وهل جزاء اﻹحسان إلا اﻹحسانhttps://t.co/0ONvk51MJR — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) August 11, 2023

كما قدم الأمين العام علي محيي الدين القره داغي الشكر العميق والحار على الهدية الخاصة التي قدمها أردوغان وهي نسخة من القرآن الكريم بخط الخطاط العثماني الشهير المعروف حسن رضى.

السيد الرئيس رجب طيب أردوغان @rterdogan_ar

أرجو أن تكونوا بصحة جيدة وعلى أفضل حال.

أود أن أعبر لكم عن امتناني العميق وشكري الحار على الهدية الخاصة التي قدمتموها لنا، وهي نسخة من القرآن الكريم بخط الخطاط العثماني الشهير المعروف حسن رضى.

إن تلقي نسخة من القرآن الكريم منكم يعد… pic.twitter.com/QKBVZX6JVR — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) August 11, 2023

المصدر: RT + منصة "x"