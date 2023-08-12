وفد إيراني رفيع يزور بلدة مارون الراس اللبنانية الحدودية مع إسرائيل ويطلق تصريحات نارية

زار رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، وحيد جلال زادة برفقة وفد من المجلس بلدة مارون الراس اللبنانية الحدودية وتجولوا قرب الحدود مع إسرائيل.

وزار الوفد حديقة إيران بالبلدة وجال داخل أرجائها مطلعا على أقسامها ومحتوياتها.

ورافق الوفد أعضاء من كتلة الوفاء للمقاومة، وعدد من الفعاليات والشخصيات البلدية والاختيارية والثقافية والاجتماعية.

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وذكر موقع العهد الإخباري أن "جلال زادة استمع لشرح مفصل من أحد مجاهدي المقاومة الإسلامية حول دور هذه البقعة الجغرافية التي بُنيت عليها الحديقة في التصدّي للعدوان "الإسرائيلي" عام 2006".

وقال زادة: "نتشرّف بالتواجد في هذه البقعة المباركة في مارون الراس في خط الدفاع الأول أمام العدو الصهيوني الغاشم"

وأضاف: "لأننا نقف في نقطة حدودية مع فلسطين المحتلة، أريد أن أذكركم بالكلمة التي أطلقها الإمام الخميني بأن إسرائيل يجب أن تزول من الوجود، وعقب على ذلك لاحقا سماحة قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام خامنئي المفدى بأن هذا الكيان الصهيوني لن يستمر في الوجود بإذن الله تعالى لأكثر من 25 سنة".

المصدر: موقع العهد الإخباري