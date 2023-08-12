الصين.. النيابة العامة الشعبية العليا تأمر باعتقال مستشار سياسي كبير سابق
AP
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أمرت النيابة العامة الشعبية العليا في الصين بإلقاء القبض على النائب السابق لرئيس مجلس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في مقاطعة هونان، يي بنغ في بتهمة فساد.
وتشتبه السلطات الصينية في تلقي يي بنغ في رشاوي وإساءة استخدام السلطة.
وأحيلت القضية لسلطات النيابة للفحص والمقاضاة بعد التحقيق الذي أجرته لجنة الرقابة الوطنية.
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن التحقيق في القضية لا يزال جاريا.
المصدر: "شينخوا"