هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا: تسجيل هزتين أرضيتين في ولاية ملاطية جنوبي البلاد

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا، يوم السبت، إنها سجلت هزتين أرضيتين في ولاية ملاطية جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة إن الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن مركز الهزة منطقة ييشيل يورت.

إقرأ المزيد

وأضافت أن هزة أرضية ثانية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، ضربت المنطقة نفسها.

وأفاد مراسل RT في تركيا بأنه لم يتم الإبلاغ عن خسائر بشرية أو مادية.

وقبل يومين، شهدت ملاطية هزة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر، وكان مركزها أيضا منطقة ييشيل يورت.

وولاية مالاطيا هي مجاورة لولاية كهرمان مرعش (شرقا) والتي كانت مركز الزلزالين الكبيرين المدمرين في فبراير 2023.

جدير بالذكر أنه يوجد فرق بين الهزة الأرضية والزلزال، حيث تصل درجات الهزة إلى 5.5 على مقياس ريختر ولا تقع أضرار أو خسائر، بينما الزلزال يكون بقوة تدميرية ويحدث خسائر بشرية ومادية كبيرة.

المصدر: RT