بعد نشر رسالتها المؤثرة.. أستراليا تدعو الصين للإفراج عن صحفية مسجونة

دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الصين للإفراج عن الصحفية الأسترالية المحتجزة تشينغ لي، قائلا إنه يشعر بالقلق إزاء ظروفها بعد 3 سنوات في السجن.

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يأتي ذلك، بعدما وصفت تشينغ ظروف سجنها في رسالة لمسؤولين أستراليين من زنزانتها قائلة إنها مشتاقة لنور الشمس ولكن "أكثر من أي شيء لطفلي".

ونقلت وسائل إعلام استرالية رسالة تشينغ كما نشرها صديقها نيل كويك على منصة إكس، الخميس.

ورغم أنه أعرب عن قلقه بسبب ظروف حبسها، إلا أنه أكد أن إطلاق سراح تشينغ لن يكون شرطا للمضي قدما بزيارته إلى الصين.

ودعي ألبانيز لزيارة الصين من دون تحديد موعد لتلك الزيارة.

وتشينغ، المذيعة السابقة في تلفزيون "سي جي تي إن" الرسمي الصيني، موقوفة منذ أغسطس 2020 لكنها اعتقلت رسميا في فبراير 2021، وقد وجهت إليها تهمة "إفشاء أسرار دولة للخارج" بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت المحكمة أرجأت إصدار الحكم والعقوبة بحق تشينغ والتي قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

المصدر: أ ف ب