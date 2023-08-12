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مقتل 7 مصلين بانهيار مسجد في شمال غرب نيجيريا

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مقتل 7 مصلين بانهيار مسجد في شمال غرب نيجيريا
Globallookpress
مسجد في ولاية كانو بشمال نيجيريا (صورة أرشيفية)
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لقي 7 أشخاص مصرعهم بانهيار جزء من مسجد بينما كان المئات بداخله يؤدون صلاة الجمعة، حسبما ذكرت السلطات في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا.

ويقع مسجد زاريا المركزي في زاريا، وهي واحدة من أكبر مدن شمال نيجيريا.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الحكومية: "تضرر 23 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى من قبل رجال إطفاء". وحسب مسؤولين، فإن المسجد شيد في ثلاثينيات القرن التاسع عشر.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تسجيلها على ما يبدو في مكان الحادث، فتحة واسعة حيث سقط جزء من السقف.

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ودفن الضحايا بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم في المسجد.

وأمر حاكم كادونا أوبا ساني بإجراء تحقيق فوري في الكارثة ووعد بمساعدة المتضررين من "الحادث المفجع".

يأتي انهيار المسجد بعد أكثر من عشر حالات مشابهة وقعت في نيجيريا خلال العام الماضي. وغالبا ما تلوم السلطات مثل هذه الكوارث على فشل المسؤولين في إنفاذ لوائح سلامة المباني وعلى سوء الصيانة.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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