أفاد حاكم مقاطعة غالوكا الروسية فلاديسلاف شابشا، بأن أنظمة الدفاعات الجوية، أسقطت مسيرة في منطقة دزيرجينسكي بالمقاطعة.

وأضاف الحاكم في بيان، أن الدفاعات الجوية أسقطت المسيرة ليلا في منطقة دزيرجينسكي، دون وقوع إصابات أو أضرار.

إقرأ المزيد

كما أعلن حاكم مقاطعة بيلغورد، فياتشيسلاف كلادغو، إسقاط مسيرتين من قبل الدفاعات الجوية الروسية في سماء المقاطعة، حيث تم إسقاط مسيرة كانت متجهة نحو مدينة بيلغورد وأخرى بالقرب من قرية باتراتسكايا داتشا في بلدة شيبيكينسكي.

كما لفت الحاكم إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاث قذائف هاون على مزرعة بانكوف وقذيفتين على قرية تيريزوفكا.

إلى ذلك، أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم السبت أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 20 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

ويشن نظام كييف باستمرار عمليات هجومية إهاربية بالمسيرات تستهدف البنى التحتية والمدنية في الأراضي الروسية.

من جهته أشار الكرملين إلى أن هجمات المسيرات الأوكرانية تؤكد جوهر نظام كييف، وأن هناك محاولات مستمرة لشن ضربات إرهابية ضد موسكو.

المصدر:تاس