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احتجاجات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي ضد التدخل العسكري لمجموعة "إيكواس" في النيجر- فيديو

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احتجاجات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي ضد التدخل العسكري لمجموعة
Globallookpress Djibo Issifou
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن آلاف الأشخاص تظاهروا أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في عاصمة النيجر نيامي، ضد التدخل العسكري لمجموعة "إيكواس".

وقالت الوكالة إن "الآلاف من أنصار النظام العسكري في النيجر نظموا مسيرة يوم الجمعة بالقرب من القاعدة الفرنسية في نيامي".

وعبر المشاركون في التظاهرة وهم يحملون أعلام النيجر وروسيا عن دعمهم للعسكريين الذين وصلوا إلى السلطة، ولا سيما رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر، عبد الرحمن تشياني.

وردد المتظاهرون هتافات "تسقط فرنسا، تسقط "إيكواس"".

المصدر: نوفوستي

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