أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية برصد زلزال بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر في شمال كولومبيا.

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وحسب معلومات الهيئة، فإن بؤرة الزلزال كانت شمالي مدينة إيتوانغو في محافظة أنتيوكيا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 24 ألف شخص.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 49.7 كلم.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع أي دمار أو إصابات على إثر الزلزال.

ويأتي ذلك بعد أيام من زلزال آخر بالمنطقة، بلغت قوته 5.9 درجة بمقياس ريختر وتم رصده في بنما.

المصدر: RT