 
مباشر

زلزال بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر في شمال كولومبيا

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر في شمال كولومبيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vuhw

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية برصد زلزال بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر في شمال كولومبيا.

إقرأ المزيد
هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سواحل بنما
هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سواحل بنما

وحسب معلومات الهيئة، فإن بؤرة الزلزال كانت شمالي مدينة إيتوانغو في محافظة أنتيوكيا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 24 ألف شخص.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 49.7 كلم.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع أي دمار أو إصابات على إثر الزلزال.

ويأتي ذلك بعد أيام من زلزال آخر بالمنطقة، بلغت قوته 5.9 درجة بمقياس ريختر وتم رصده في بنما.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا