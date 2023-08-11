سيناتور روسي: استسلام أوكرانيا غير المشروط أساس للمفاوضات بسبب "عباقرة حفظ السلام في كييف"

اعتبر نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أن طلب أوكرانيا العنيد لاستسلام روسيا هو تأكيد على عدم استعداد كييف لمفاوضات السلام.

وقال كوساتشيف إن "الإصرار على المطالبة بالاستسلام الكامل لروسيا تحت ستار "خطة السلام" في نظر أي سياسي واقعي يؤكد عدم استعداد كييف للمفاوضات، وأنها ليست ممكنة 100% حتى الآن، ولكن ذلك ليس بسبب روسيا"، بل بسبب "عباقرة حفظ السلام في كييف"، حسب تعبيره

وأضاف السيناتور الروسي أن الجانب الأوكراني لا يؤمن بـ"إنذار نهائي بشأن الاستسلام غير المشروط لأحد أطراف النزاع كأساس للمفاوضات.. إنهم ببساطة مسرورون لأن الناس يأتون ويستمعون إلى قصصهم المثيرة حول كيف سيتم ذلك قريباً. إعادة الأراضي التي يقررونها بأنفسهم، والحصول على تعويضات لا حصر لها، وسيتم الحكم على القادة الروس".

وأشار إلى أن "زيلينسكي صرح بجدية تامة أن "صيغته للسلام" يمكن أن تصبح أساسا عالميا لإنهاء النزاعات العسكرية الأخرى على هذا الكوكب. على سبيل المثال بين أرمينيا وأذربيجان فيما يتعلق بقضية قره باغ".

وكان دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قد اعتبر، اليوم الجمعة، أن ما تحتاجه أوكرانيا حقا هو الاستسلام الذي قد يفتح الطريق إلى السلام، لكن واشنطن وكييف لا تريدان ذلك.

المصدر: RT