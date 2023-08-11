وسائل إعلام: مقتل 5 جنود نيجيريين في هجوم للجيش الفرنسي

ذكر موقع "ActuNiger" نقلا عن بيانات من قيادة الحرس الوطني، أن خمسة جنود لقوا حتفهم وأصيب أربعة بجروح نتيجة الهجوم الذي شنه الجيش الفرنسي على الحرس الوطني في النيجر يوم 9 أغسطس.

وأوضح موقع "ActuNiger" أن "الخسائر الأولية هي مقتل خمسة جنود وإصابة أربعة آخرين".

كما أشار إلى أن "الجنود القتلى دفنوا في نيامي، في حين نقل الجرحى، اثنان منهم في حالة خطيرة، إلى المستشفى في العاصمة، وقد زار الجرحى في المستشفى وفد من المجلس العسكري".

هذا وأعلن المجلس العسكري في النيجر أن قوات الجيش الفرنسي قامت بخرق المجال الجوي المغلق للبلاد، حيث هاجمت موقعا للقوات المسلحة في النيجر لتحرير "حلفائه الإرهابيين".

وقال المتحدث باسم المجلس الحاكم، أمادو عبد الرحمن، إنه "في تمام الساعة السادسة صباح يوم 9 أغسطس، تعرض موقع للحرس الوطني بمنطقة ليبتاكو غورم، لهجوم من الجيش الفرنسي، حيث تم تحرير 16 إرهابيا مسجونين في البلاد".

وقرر قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس" في اجتماع أبوجا بنيجيريا، في وقت سابق، "تفعيل" و"نشر" قوة احتياطية إقليمية بغية "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.

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المصدر: وكالات