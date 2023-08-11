"أوشن فايكينغ" تنقذ 623 مهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

ذكرت المنظمة الأوروبية غير الحكومية "إس أو إس ميديتيرانيه" أن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها، قامت بإنقاذ 623 شخصا في 15 عملية بجنوب غرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وكان ذلك خلال الساعات الست والثلاثين الأخيرة في جنوب غرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وحددت المنظمة الأهلية ومقرها مرسيليا جنوب فرنسا أن" من بين هؤلاء المهاجرين، 146 قاصرا غير مصحوبين بذويهم و15 قاصرا مصحوبا، بالإضافة إلى امرأتين حاملين".

وقالت نائبة مدير العمليات كارلا ملكي، إنه "نظرا لعدم القدرة على نقل جميع الناجين لمسافات طويلة، سيتم إنزال جزء منهم مساء في لامبيدوزا والجزء المتبقي في ميناء تشيفيتافيكيا، شمال غرب روما، والذي ينبغي أن تصل إليه السفينة بحلول 14 أو 15 أغسطس".

وأوضحت المنظمة في بيان أن "السفينة أوشن فايكينغ تلقت يوم الخميس تعليمات من مركز تنسيق في الإغاثة الإيطالية للمساعدة في حالات طوارئ جنوب غرب لامبيدوزا".

هذا وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، في وقت سابق، عن غرق 41 مهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوزا.

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المصدر: أ ف ب