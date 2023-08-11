الدفاع الروسية: طائرات "التحالف" اخترقت 11 مرة بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا بيوم واحد

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن طائرات "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن انتهك بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار كوليت إلى أن هذا يعود إلى رحلات الطائرات بدون طيار غير المنسّقة التي تقوم بها واشنطن.

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وقال "إن طيران ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في الأجواء السورية، حيث يقوم برحلات جوية مخالفة لبروتوكولات تفادي التصادم ويخرق الأجواء السورية".

وسجل "التحالف"، خلال النهار، 11 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم المؤرخة في 9 ديسمبر 2019 بشأن تحليق الطائرات المسيّرة ولم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأوضح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أن منطقة التنف سجلت 16 انتهاكا يوميا من قبل زوج واحد من مقاتلات "إف-16" و4 أزواج من مقاتلات "إف-35" وزوج واحد من مقاتلات "تايفون" وزوج من مقاتلات "رافال" واثنين من الطائرات المسيرة المتعددة الأغراض من طراز MQ-1C لقوات التحالف".

المصدر: RT