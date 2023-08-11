لوكاشينكو يوعز لرئيس وزرائه الاتصال بالجانب البولندي "للحوار"

أفاد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بأنه أوعز إلى رئيس حكومته الاتصال بالجانب البولندي لاستئناف الحوار بين البلدين، وسط التوترات الأخيرة وحشد بولندا قواتها في المنطقة الحدودية.

ولفت لوكاشينكو في تصريحات إلى "ضرورة الحوار مع البولنديين.. إذا كانوا يريدون، فلنتحدث، نحسن العلاقات. نحن جيران، لكنهم لا يختارون الجيران".

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وأوضح لوكاشينكو أنه "ستجرى في بولندا انتخابات برلمانية في 15 أكتوبر المقبل ..وبالطبع عليهم تصعيد الموقف وتصعيده الآن لإظهار أنهم سلحوا البلاد وأعادوا تسليحها بشكل صحيح".

من جهة أخرى أعرب لوكاشينكو، عن استعداد بلاده لاستقبال طيران الشركات الغربية (الطيران الغربي) والذي يقاطع مطارات بيلاروس بسبب العقوبات الغربية.

واتهمت بولندا بيلاروس مؤخرا، بانتهاك مروحيتين بيلاروسيتين للأجواء البولندية، واستدعت القائم بالأعمال البيلاروسي في وارسو، مطالبة بتقديم توضيحات، الأمر الذي اعتبره الجانب البيلاوسي مزاعم، مؤكدا أنه "لا يوجد دليل قاطع فيها".

وتنتهج بولندا سياسة معادية كبيرة ضد روسيا، بدعمها كييف عبر مدها بمختلف أنواع الأسلحة، ناهيك عن التحركات البولندية الأخيرة على الحدود البيلاروسية، حيث قامت بنشر الآلاف من جنودها والأسلحة، بمزاعم الحفاظ على أمنها وبذريعة "وجود قوات فاغنر الخاصة" قرب حدودها، الأمر الذي اعتبرته روسيا ليس سوى ذريعة أخرى لبدء جولة جديدة من الاستعدادات العسكرية.

المصدر: تاس