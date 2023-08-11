تقرير: 80٪ من الصحفيات الأفغانيات توقفن عن العمل منذ 2021

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن أكثر من 80٪ من الصحفيات الأفغانيات قد توقفن عن العمل منذ 15 أغسطس 2021، أي عندما استولت حركة "طالبان" على السلطة في البلاد.

وفي تقرير جديد بعنوان "الصحافة الأفغانية لا تزال تقاوم بعد عامين من اضطهاد طالبان"، أفادت المنظمة بأنه "من بين ما يقرب من 12000 صحفي من الذكور والإناث، في أفغانستان، تخلى أكثر من ثلثيهم عن المهنة".

وقدم التقرير تفاصيل عن التحديات التي واجهتها وسائل الإعلام الأفغانية في العامين الماضيين، لافتا إلى أن "أحدث الأمثلة أنه في بداية شهر أغسطس الحالي، أغلقت السلطات المحلية في ولاية ننكرهار مقر تلفزيون وراديو "Hamisha Bahar" بموجب أحكام الشريعة الإسلامية".

وذكرت المنظمة أنه بناء على تقرير جمعية الصحفيين الأفغان المستقلين (AIJA)، اختفت منذ ذلك الحين أكثر من نصف وسائل الإعلام البالغ عددها 547 والتي تم تسجيلها في عام 2021، مبينة أن من بين 150 قناة تلفزيونية، بقي أقل من 70، ومن بين 307 محطات إذاعية، لا يزال هناك 170 فقط تبث، فيما انخفض عدد وكالات الأنباء من 31 إلى 18 وكالة.

المصدر: TOLO news