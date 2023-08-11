الجيش الإسرائيلي: وفد أمريكي يزور أنفاق "حزب الله" عند حدود لبنان (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أن وفدا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي، زار المنطقة الحدودية مع لبنان شمالا، وقام بجولة داخل أنفاق "حزب الله".

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وقال الجيش الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه استضاف وفدا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي، في زيارة نظمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، بقيادة زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز، والنائب ستيني هوير.



ووفق الجيش الإسرائيلي، فقد "قام الوفد بجولة في بطارية القبة الحديدية وأنفاق حزب الله في شمال إسرائيل، كما جرى عقد مناقشات مثمرة حول التحديات الأمنية المشتركة وتعزيز الروابط القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

We hosted a U.S. Democratic Congressional Delegation organized by @AIPAC, led by House Minority Leader @RepJeffries and @RepStenyHoyer. The delegation toured an Iron Dome battery and Hezbollah’s terrorist tunnels in northern Israel.



We held productive discussions on shared… pic.twitter.com/HMmbf4A6Ta — Israel Defense Forces (@IDF) August 11, 2023

وكان مكتب جيفريز، قال في بيان رسمي الأحد، إنه سيقود مع النائب هوير مجموعة من 24 نائبا ديمقراطيا، في زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية، ستبحث عددا من الملفات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر البيان أن الوفد، "سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين وسيلتقي بالعديد من النشطاء، إلى جانب بحث عدد من المجالات المهمة لأمن المنطقة، من ضمنها التطرف والقدرات النووية الإيرانية وأمور أخرى".

وقال مكتب جيفريز إن الوفد سيركز الاهتمام أيضا على النقاش الدائر حول التعديلات القضائية في إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أجرى زيارة للحدود مع لبنان منذ يومين، والتقى بقيادة الجبهة الشمالية للاطلاع على الأوضاع الأمنية.

وفي تصريحات له من المنطقة، حذر غالانت حزب الله من ارتكاب أي خطأ، متوعدا بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وفق تعبيره.

المصدر: RT