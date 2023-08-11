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روسيا.. بدء تطبيق نظام التشغيل المحلي "Aurora" على الهواتف الذكية ضمن الأوساط الرسمية

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روسيا.. بدء تطبيق نظام التشغيل المحلي
إزفيستيا
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ذكرت صحيفة "إزفستيا"، نقلا عن مصدر مطلع، أن المسؤولين الروس بدأوا باستلام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل المحلي "Aurora".

ورجح المصدر أن يكون أول مستخدمي الأجهزة أعضاء مجلس الشيوخ ومساعدوهم ومجموعات من موظفي جهاز مجلس الاتحاد.

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وأضاف أنه تم تسليم عشرات من هذه الأجهزة إلى مجلس الاتحاد، حيث تشارك أجهزة من عدة علامات تجارية روسية في الاختبار.

من ناحية أخرى، أجرت عدة منظمات وإدارات حكومية روسية مؤخرا بعض التعديلات فيما يتعلق باستخدام iPhone لأغراض العمل، كما تم حظر العمل به في حالات عدة. وتم إدخال حظر مماثل في وزارة الصناعة والتجارة.

هذا وتخطط وزارة التنمية الرقمية في روسيا أيضا لإصدار أمر في المستقبل القريب يحظر على الموظفين استخدام iPhone للأغراض الرسمية.

المصدر: نوفوستي، إزفيستيا

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