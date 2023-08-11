 
مباشر

 بايدن ينتقد الصين مجددا: "إنها قنبلة موقوتة"!

أخبار العالم

 بايدن ينتقد الصين مجددا:
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vuav

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المشاكل الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين تجعل منها "قنبلة موقوتة"، متحدثا عن ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة.

إقرأ المزيد
بايدن يعلق على غضب الصين بعد إطلاقه وصفا غير لائق على الرئيس شي جين بينغ
بايدن يعلق على غضب الصين بعد إطلاقه وصفا غير لائق على الرئيس شي جين بينغ

وأضاف بايدن خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا "الصين قنبلة موقوتة في العديد من الحالات"، معتبرا أن "الصين في ورطة"، محذرا "عندما يواجه السيئون المشاكل، فإنهم يقومون بأفعال سيئة".

وسبق أن أغضب بايدن بكين عندما وصف نظيره شي جين بينغ في يونيو بالـ"ديكتاتور"، في تعليق وصفته الخارجية الصينية بأنه "استفزاز".

وشدد بايدن الخميس على أنه يسعى إلى "علاقة عقلانية مع الصين"، قائلا "لا أريد أن أتسبب بالأذى إلى الصين، لكنني أشاهد".

واستأنفت الولايات المتحدة مؤخرا حوارها مع الصين من خلال زيارات متتالية إلى بكين قام بها كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين.

وكان الهدف من زيارة بلينكن طي صفحة التوترات الأخيرة المتعلقة بالمنطاد الصيني الذي وصف بأنه للتجسس وأسقطته الولايات المتحدة في فبراير.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا