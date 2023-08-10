وزير الخارجية التركي يستقبل مسؤولا في حكومة طالبان بالعاصمة أنقرة (صور)

استقبل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الخميس، وكيل نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان مولا عبد الغني برادر.

وجرى لقاء فيدان وبرادر في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، بحسب تغريدة على حساب الوزارة.

ونشرت الوزارة صورة للوزير فيدان مع ضيفه الأفغاني دون التطرق إلى فحوى الحديث الذي دار بينهما.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Abdul Ghani Baradar, Acting Deputy Prime Minister for Economic Affairs of #Afghanistan Interim Government, in #Ankara. pic.twitter.com/baWt9goH7b — Turkish MFA (@MFATurkiye) August 10, 2023

المصدر: الأناضول