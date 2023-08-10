فوتشيتش يرجح مشاركة بوتين في قمة "حزام واحد - طريق واحد" بالصين

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه يتوقع أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة "حزام واحد - طريق واحد" المرتقبة بالصين في شهر أكتوبر القادم.

وأوضح فوتشيتش: "في أكتوبر، سأقوم بزيارة كبيرة، لحضور قمة مبادرة حزام واحد - طريق واحد، بالطبع إلى الصين.. أسئلة كثيرة حول ما سيحدث هناك، حيث من المتوقع وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

من جهته، قال رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، يوم الخميس، إنه يأمل في لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، هذا العام.

بدوره، ذكر السيناتور أندري دينيسوف، السفير الروسي السابق لدى الصين، في وقت سابق، أن بكين تتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة "حزام واحد - طريق واحد" في أكتوبر المقبل.

وتعتبر مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، عام 2013، تهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا.

وشارك الرئيس الروسي في المنتدين السابقين، حيث عقد أولهما في بكين في مايو عام 2017 بمشاركة مسؤولين من روسيا والصين و28 دولة من أوراسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، فيما جرى ثانيهما في بكين في أبريل 2019.

وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والإقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وبنى تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارة الأوروبية والإفريقية.

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المصدر: نوفوستي