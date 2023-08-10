عائلة الهاشمي تصدر بيانا: قرار نقض حكم قاتل والدنا سياسي

أصدرت عائلة الخبير الأمني العراقي الراحل، هشام الهاشمي، اليوم الخميس، بيانا علقت فيه على قرار القضاء العراقي بنقض حكم الإعدام بحق قاتله.

وقالت في بيان صحفي: "تلقينا بصدمة كبيرة خبر نقض قرار الحكم الصادر بحق المجرم الذي اشترك بجريمة القتل بعد اعترافات صريحة وجهود كبيرة لأجهزة الدولة استمرت لأكثر من عام من المتابعة وإعادة الكاميرات حتى الوصول إليه بالأدلة والصوت والصورة، وكل هذا موجود وموثق لدى اللجنة الخاصة بالتحقيق وهي تضم ضباطا محترفين من الأجهزة الاستخباراتية".

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وأضافت: "بعد اعتراف صريح وقرار عادل من القضاء بالحكم بالإعدام لمن يتّم أطفال رجل أفنى حياته بخدمة البلد وحارب الإرهاب بكل ما أوتي من ذكاء وتحليل ومعلومات ودراسات، هل هذا هو الجزاء، هل يعني تغيير الحكومة تغيير العدالة".

وتابعت عائلة الهاشمي: "ومن هذا المنطلق ندعو رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مثلما وقع على قرار نقض الحكم لأسباب سياسية جلية تتعلق بلجنة منحلة، إلى متابعة الأدلة المتحصلة وعدم ترك مجال إلى تغيير مسار التحقيق وأن يسعى إلى عدم الرضوخ إلى الضغوطات السياسية المعروفة للقاصي والداني وعسى أن يضع قول الله تعالى وسط عينيه (وقفوهم فإنهم مسؤولون)".

واستمرت في مخاطبة زيدان: "أنت يا سيدي اليوم مسؤول عن دماء أسيلت بلا مبرر ولا نتمنى أن نرى قاتلا يصول ويجول حرا طليقا والمظلوم يرقد تحت التراب وإذا حدث ذلك لا سامح الله فإن لا خيار لنا غير انتظار عدالة السماء وندعو من الله أن تحقق العدالة وألا تسمح أن يكون الظالم حرا والضحية مظلوما".

وفي وقت سابق من اليوم نقضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية، حكم الإعدام الصادر بحق المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق ما يعني إلغاء الحكم.

واغتيل هشام الهاشمي وهو خبير أمني معروف في السادس من يوليو عام 2020 على يد مسلحين أمام منزله في منطقة زيونة الراقية شرقي بغداد.

المصدر: RT