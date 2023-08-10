مستشار سابق للبنتاغون يحذر من انقضاض حلفاء أوكرانيا عليها بعد انهيارها المرتقب

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن بولندا ولاتفيا قد ترسلان قواتهما إلى غرب أوكرانيا من أجل الاستيلاء على جزء من أراضيها.

وقال: "البولنديون لا يخفون حقيقة أنهم يعتبرون معظم غرب أوكرانيا أراضيهم السابقة".

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وأشار إلى أن أوكرانيا "على وشك الانهيار التام، وليس لديها فرصة للنصر على القوات الروسية. ولهذا السبب اعتبر ماكريغور أن بولندا ولاتفيا ستستغلان الوضع لإدخال قواتهما".

وأكد أنه "يمكنهما أن تقوما (أي بولندا ولاتفيا) بذلك على أساس أنهما تنقذان ما تبقى من أوكرانيا".

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن أعطت الأوكرانيين كل ما طلبوه استعدادا لهجومهم المضاد، لكن هذا الهجوم يجري بوتيرة أقل مما كان متوقعا، وأن مواصلته ستزداد صعوبة بحلول الخريف.

المصدر: نوفوستي